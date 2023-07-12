لماذا أوقفت ماكدونالدز استخدام الطماطم في مطاعمها بالهند؟

أعلنت مطاعم ماكادونالدز الشهيرة إيقاف استخدام الطماطم في الوجبات في أغلب فروع المطعم بالهند بعد ارتفاع أسعارها 5 أضعاف، في ظل أحوال جوية سيئة تمر بها البلاد أثرت على نسبة المحصول الموجودة.

تعقيب من مسؤول رسمي

بدورها قالت متحدثة باسم العلاقات العامة في الشركة بالهند، إن قلة المنتجات صاحبة الجودة العالية «نتيجة مشاكل في المحصول الموسمي، هو السبب وراء التخلي عن استخدام الطماطم»، وفقا لبيان صادر عن وكالة بيلومبرج للأخبار، مواصلة: «الشركة تسعى لحل المشكلة بالاستعانة بممارسات زراعية مستدامة بما في ذلك الطماطم المزروعة في الماء، في بيئة تحت السيطرة بالكامل لتتجنب احتياجاتنا التقلبات الموسمية».

ارتفاع مستمر في الأسعار

وفي الغالب تشهد أسعار الطماطم خلال شهري يونيو ويوليو في ظل قلة إنتاج هذا المحصول، وحدث ارتفاع جنوني للسعر في الهند بسبب تأخر الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحارة بشكل كبير على غير العادة أثرت على مناطق الزراعة في البلاد.

صناعة مطلوبة

وتدخل الطماطم في صنع أغلب الوجبات في البلاد وتسبب هذا الإقبال عليه في رفع أسعارها بشكل جنوني أصبح لا يقدر الكثير على دفع ثمنها حتى شركة ماكدونالدوز الأمريكية متعددة الجنسيات.