«الذهب»: ننتظر حسم قرار مد فترة الإعفاء الجمركي من مجلس الوزراء

تعمل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على إعداد مذكرة جمعت توقيعات كبار العاملين في القطاع، من أجل مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من دول الخارج، لإيقاف تحصيل الضريبة الجمركية أو الرسوم، ما عدا ضريبة القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر جديدة، حيث تنتهي فاعلية القرار السابق الصادر من مجلس الوزراء في 10 نوفمبر المقبل.

هاني جيد: ننتظر قرار مجلس الوزراء فيما يرونه صحيحا

من جانبه، يقول هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الغرفة نجحت في إعداد المذكرة وصياغتها وجمع التوقيعات عليها من قبل التجار العاملين في المجال، وتم إرسالها لمجلس الوزراء منذ أيام، من أجل البت فيها واتخاذ القرار الذي يرونه صحيحا فيما يخص ذلك الإطار.

وأضاف «جيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس الوزراء أصدر من قبل قراره بالاعفاء الجمركي على الذهب لمدة 6 أشهر، بدأت في مايو الماضي، وستنتهي في 10 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الورزاء من قبل ساهم كثيرا في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى حدوث استقرارا كبيرا في سعره بالأسواق.

وأكد أن الشعبة انتهت بالفعل من إعداد وصياغة المذكرة التي تم بالفعل إرسالها إلى مجلس الوزراء منذ أيام، غير أن قرار مد فترة الإعفاء الجمركي 6 أشهر جديدة من المتوقع أن يجرى اتخاذه قبيل انتهاء صلاحية القرار القديم، والذي سينتهي في 10 نوفمبر المقبل.

وشدد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على أن مد فترة الإعفاء على واردات مصر من الذهب أمر من شأنه المساعدة كثيرا في إحداث التوازن الكبير ما بين العرض والطلب في سوق الذهب، حيث أن زيادة المعروض من الذهب بالأسواق المحلية أمر من شأنه إحداث ثباتا كبيرا في الأسعار، ثم هبوطها.