موانئ البحر الأحمر تحتفل باليوم البحري العالمي بإطلاق أبواق السفن

تلبية لدعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة في الاحتفال باليوم البحري العالمي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، قامت هيئة موانئ البحر الأحمر صباح يوم 28 من سبتمبر، بإطلاق أبواق السفن الراسية على أرصفة الموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في هذا الحدث المهم، والذي يعقد هذا العام تحت شعار «ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر».

منع التلوث الناجم عن السفن «ماربول»

يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن «ماربول»، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية.

واحتفاءً بدور المنظمة البحرية الدولية وأعضائها في تحقيق أهداف هذه المعاهدة التاريخية، تم دعوة الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال به، والتأكيد على استمرار الالتزام ببنود تلك المعاهدة.