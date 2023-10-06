تداول 15 ألف طن و759 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات، نشاطا في تداول والبضائع انتظاما في حركة وصول وسفر السفن وبلغ حكم التداول 15 طن بضائع عانة ومتنوعة

8 سفن متواجدة على أرصفة موانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 759 شاحنة و198 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و396 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و363 شاحنة و63 سيارة.

حركة التداول في مواني سفاجا ونويبع

وذكر بيان الهيئة، أن ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «الحرية وبوسيدون إكسبريس»، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «أمل والقاهرة»، بينما وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و243 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر، لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1840 راكب بموانيها.