«حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» في القاهرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، تدشين مرحلة جديدة من مبادرة «أنت الحياة»، في محافظة القاهرة، لتقديم الخدمات المختلفة لأهالي المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا، ووفقا لما أعلنته المؤسسة، فمن المقرر أن تقدم «انت الحياة» خدماتها لأهالي القاهرة على مدار 3 أيام.

«أنت الحياة» في القاهرة لمدة 3 أيام

وتبدأ مبادرة «انت الحياة» في تقديم خدمتها في محافظة القاهرة بداية من اليوم، وتستمر حتى السبت المقبل.

كما أوضحت المبادرة الرئاسية أن مبادرة «أنت الحياة» ستكون في مركز شباب الساحل، وتبدأ في استقبال المواطنين من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا كل يوم على مدار الأيام الثلاثة.

خدمات ثقافية وترفيهية

كما أكدت حياة كريمة أنه في إطار «أنت الحياة» سيتم توفير عدد من الخدمات المختلفة، منها تدشين قوافل طبية، واستقبال الحالات الإنسانية، إلى جانب تنظيم ملتقى توظيفي، وتطرقت المبادرة إلى الجانب التثقيفي، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية، وتنظيم ندوات ثقافية حول مكافحة الإدمان والتعاطي، وامتحانات محو الأمية، ومعرض الكتاب.

أما عن الأطفال، فتنظم المبادرة مسرحا للعرائس، إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية والألعاب، وكذا ورش حرفية، إضافة إلى خدمة استخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، واستقبال حالات من الغارمين، إلى جانب خدمات مبادرة «اتكلم هنسمعك» للصحة النفسية.