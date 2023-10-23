الكشف الطبي على 1700 شخص مجانا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال قوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أجرت فحوصات طبية على 1709 أشخاص بمدينه الحامول.

قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجا

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل صحة كفر الشيخ، في بيان، تنظيم القافلة الطبية للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بقرية المناوفة التابعة للوحدة المحلية بالكفر الشرقي، بالحامول، كما تم صرف العلاج بالمجان علي مدار يومين.

توقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات

وأشارت وكيل صحة كفر الشيخ، إلى توقيع الكشف الطبي علي المواطنين، من خلال الحالات بالعيادات المتنقلة، وذلك بواقع 143 بعيادة الرمد، و310 شخص بعيادة الباطنة، و218 شخص بعياد العظام، و73 بالمسالك البولية، و476 بعيادة الأطفال، و38 بعيادة الجراحة، و76 أنف وأذن وحنجرة، و165 بعيادة الجلدية، و65 بعيادة النساء والتوليد، و113 بعيادة الفم والأسنان، و32 بعيادة تنظيم الأسرة.