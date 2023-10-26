كل ما تريد معرفته عن شروط الحصول على تأشيرات الحج للعاملين بـ«الأوقاف»

بدأت الاستعدادات لموسم الحج مبكرا، حيث أعلنت وزارة الأوقاف الضوابط والشروط الخاصة بمن يحق لهم الحصول على تأشيرة الحج لعام 2024، من العاملين بوزارة الأوقاف، مع فتح باب التقدم للحصول على تأشيرة الحج.

واشترطت وزارة الأوقاف للحصول على تأشيرة حج عام 2024 أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

تأشيرات الحج

وأكدت وزارة الأوقاف أن من سيحصل على تأشيرة الحج من الوزارة، سيتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن التأشيرات المحددة، سيتم عمل قرعة علنية بينهم، موضحة أنه حال رغبة المتقدم في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو كليهما أو أحد الأبناء، عليه أن يذكر ذلك في الخانة المخصصة باستمارة البيانات المرفقة، علمًا بأن الأولوية للعاملين أولا، ثم لأفراد أسر من تقع عليهم القرعة من العاملين وفق ترتيب درجات القرابة ثانيا.

وعن المواعيد المحددة للتقديم للحج، أكدت الوزارة أنه تم فتح باب التقدم منذ أمس الأربعاء، على أن يتم غلق الباب في موعد أقصاه السبت 4 / 11 /2023م، على الرابط هنا.