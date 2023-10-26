انطلاق فعاليات اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية في جامعة حلوان

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان «اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد دخيل مدير مركز البحوث البينية.

فعاليات اليوم العلمي بجامعة حلوان

عقدت فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان «البحوث البينية بجامعة حلوان: طريق الإبداع والابتكار»، بهدف نشر الفكر البحثي البيني لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.

وألقت المحاضرة الأولى الضوء على دور الدراسات البينية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الابتكار والإبداع، حيث قدمها الدكتور أيمن محمدى عطا أستاذ كيمياء البوليمرات وعلوم المواد بقسم الاستخدامات البترولية معهد بحوث البترول.

وتناولت المحاضرة المؤشر العالمي للابتكار من خلال تحسين المدخلات والمخرجات العلمية، وكيفية تطوير البحث العلمي من فكرة التخصص إلى اندماج التخصصات لحل مشاكل المجتمع، كما تم تقديم نماذج لبراءات اختراع مصرية وأوربية.

وقام المحاضر مع مجموعته البحثية ومجموعات بحثية دولية في إنتاج منتجات ساهمت في منتجات مصرية بمجال إنتاج البولي ايثيلين الأسود وإنتاج مواد مانعة للتآكل من خلال مخلفات بلاستيكية، وبراءات لمعالجة مرضي السكر من النوع الأول بكبسولات بديل للحقن من منتجات طبيعية، وكذلك إنتاج رمال لها القدرة العالية للاحتفاظ بالماء لزراعة الصحراء الرملية.

رفع الوعي بين شباب الباحثين

وتم مناقشة النماذج التي توضح كيفية اثبات ان الدراسات البينية ماهي الي تفكير إبداعي وابتكاري يهدف في النهاية إلى وضع حلول لمشاكل اجتماعية وصحية.

وقدمت الدكتورة إيمان نصري، والدكتورة سعاد نادي، عرضا بحثيا لإحدى مشروعات البحوث البينية بعنوان «بروتوكول مقترح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما بعد كوفيد 19»، مع التركيز على الهدف الثامن، وهو توفير العمل اللائق لا سيما للمرأة المصرية، إذ تشكلت المجموعة البحثية من 6 تخصصات علمية وأدبية مختلفة، تجمع تخصصات علم الاجتماع وعلم النفس وعلم المناعة والعلوم السياسية وتكنولوجيا الإعلام والتربية.

وتناول العرض البحثي تقديم أدوات منهجية تسهم في تكوين الفريق البحثي، وتهدف لرفع الوعي بين شباب الباحثين بأهمية تناول المشكلات والقضايا المختلفة من جوانب عدة باتباع منه‍جية الدمج والتكامل.