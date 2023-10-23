افتتاح المعرض الثالث للأسر المنتجة والطلاب في جامعة حلوان.. تحفيضات 45%

افتتح الدكتور صلاح هاشم، منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، معرض وحدة التضامن الاجتماعي الثالث في جامعة حلوان للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب.

تخفيف اﻷعباء عن الطلاب

وأكد «هاشم»، أن المعرض جاء في إطار سياسات وزارة التضامن اﻻجتماعي، والهادفة إلى تخفيف اﻷعباء عن الطلاب فى الجامعات المصرية بتوفير معارض للأسر المنتجة داخل الجامعة، تستهدف توفير سلع مخفضة للطلاب والعاملين، واتاحة الفرصة لتسويق المنتجات للحرف اليدوية بأسعار رمزية تمشياً مع سياسة الدولة للحد من موجات الغلاء.

وأشار إلى أن معرض الوحدة بالجامعة يسهم في عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

مشاركة 70 عارضا

وذكر منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، أن عدد العارضين 70 عارضا من الأسر المنتجة، و14 طالبا وطالبة من الطلاب المنتجين بالجامعة، وعدد من الجمعيات الأهلية وعرض منتجات لاشخاص ذوي الإعاقة، و3 عارضين من خريجي المؤسسات الاجتماعية، ومن بين المعروضات «مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة، مأكولات، عسل نحل طبيعي، مكسرات، توابل، حلويات».

وأشار إلى أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 30% و45%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة، يستمر المعرض لمدة 10 أيام.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أن المعرض جاء في وقت نحارب فيه الغلاء، وهذا ما فعلته وحدة التضامن الاجتماعي من إقامة معرض للطلاب والعاملين والموظفين الجامعة يساعد في عملية الشراء بأسعار مخفضة.