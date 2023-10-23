جامعة حلوان تنظم الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لـ«رؤية مصر 2023»

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنّ الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وأنّ التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير، موضحا الدور المهم للأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، ودور الاتحادات الطلابية، التي مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

وأوضحت جامعة حلوان، أنّ إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة، تعتزم تنفيذ الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر 2030، والذي يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتنطلق فعاليات الملتقى غدا، وتستمر حتى الخميس المقبل في قاعة الدكتور النشار بمجمع الفنون والثقافة، ويتناول الملتقى عددا من المحاضرات عن صقل وتطوير المهارات الطلابية، والقيادة وميثاق الطالب الجامعي، وتوضيح دور الأنشطة الطلابية.

وتعقد فعاليات الملتقى تحت إشراف محمد جاد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وأميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، والطالب عصام الدين محمد رئيس الاتحاد، والطالبة نادين عبدالحليم نائب رئيس الاتحاد.