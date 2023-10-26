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«جوالة جامعة حلوان» تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

كتب:

أحمد أبوضيف
10:29 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من الإحتفالية

جانب من الإحتفالية

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ممثلة في  إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، تحت  إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، تضمّنت الاحتفالية تحية العلم أمام بوابة المكتبة المركزية ثم جلسة افتتاحية بقاعة المكتبة الموسيقية عن المناسبة وتم خلالها التعريف بقاعات المكتبة المركزية والخدمات المقدمة، ثم أعقبها ورش عمل بالمكتبة الثقافية شملت مسابقة تصميم ملصق فني وطابع تذكاري عن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، ثم عرض بقاعة المؤتمرات عن بعض الشخصيات العسكرية المؤثرة في حرب أكتوبر.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.