محافظ الغربية يفتتح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش كفر الزيات

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ، المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل، وقاعة الاجتماعات بكفر الزيات، بتكلفة إجمالية تخطت المليون جنيه، بحضور النائب سامح حبيب والنائبة آمال عبدالحميد وعادل داود رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

شرح تفصيلي للمشروع

واستمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي من المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ عن الأعمال التي تم تنفيذها في الكورنيش بالجهود الذاتية، حيث تم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجولات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك لحوالي 220 مترًا مربعًا من الممشى، بالإضافة الى زراعة الاحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض فضلا بالإضافة إلى زرع 3 أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات بتكلفة إجمالية بلغت 700 ألف جنيه، ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

وأعرب أهالي مدينة كفر الزيات عن سعادتهم بأعمال التطوير التي تمت بالكورنيش والذى يمثل نقلة نوعية وحضارية لأهالي المدينة.

قاعة اجتماعات مجلس المدينة

كما افتتح المحافظ ومرافقوه أعمال تطوير قاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة كفر الزيات بتكلفة 332 ألف جنيه، والتي تم تطويرها وتجديدها وتجهيزهما بأحدث التقنيات وحرص محافظ الغربية على تقديم الشكر لجميع القائمين على أعمال التطوير بالقاعة، معربًا عن بالغ تقديره لجهودهم حيث تم إنجاز القاعة في وقت قياسي.