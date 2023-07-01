توافد المواطنين على كورنيش كفر الزيات بالغربية لقضاء إجازة العيد (صور)

استمر توافد المواطنين والأسر والعائلات على كورنيش كفر الزيات بمحافظة الغربية، لقضاء إجازة عيد الأضحى في رابع أيام العيد، وسط استعدادات مكثفة من قبل مسؤولي المدينة، والأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات المائية.

وأكد سالم إبراهيم، أحد المواطنين، أنه يحرص مع أفراد أسرته على قضاء إجازة عيد الأضحى وغيرها من المناسبات على كورنيش كفر الزيات، ونهر النيل فرع رشيد، وذلك بعد أعمال التطوير والتجميل التي شهدها الكورنيش مؤخرا، سواء في المقاعد وتندات بطول الكورنيش أو أعمدة الإنارة، ما زاد من المظهر الحضاري للكورنيش.

مقصد الأسر والعائلات

وقال عادل داوود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إن المدينة تقع على الحدود الغربية مع محافظة البحيرة، وتقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، وتكون مقصدا للمئات من الأسر والعائلات في الإجازات، سواء الأسبوعية أو إجازات الأعياد والمناسبات، من أبناء مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وأيضا بعض من القرى بمحافظة البحيرة.

وأشار رئيس المدينة لـ«الوطن» إلى أن كورنيش كفر الزيات شهد مؤخرا أعمال تطوير توفر للأسر والعائلات، وقضاء أوقات سعيدة على الكورنيش، حيث جرى إنشاء استراحات وتندات بطول الكورنيش، إلى جانب زيادة الطاقة الكهربائية في الأعمدة، من خلال زرع طاقة شمسية، ما يوفر استهلاك الكهرباء، من الطاقة الشمسية.

المظهر الحضاري

وذكر، أن أعمال التطوير أيضا داخل كورنيش النيل فرع رشيد، شملت دهان السور الحديدي، وتركيب الرخام والجرانيت، ما يساعد على المظهر الحضاري الكورنيش، إلى جانب إنشاء مقاعد على نظام مدرجات الملاعب، وممشى يقضى فيه الأسر والعائلات الإجازة.