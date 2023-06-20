استراحات وأعمال تطوير.. كورنيش كفر الزيات يستعد لاستقبال عيد الأضحى (صور)

أنهى مجلس مدينة كفر الزيات، أحد مجالس مدن ومراكز محافظة الغربية، الاستعدادات الخاصة بأعمال تطوير الكورنيش، الذي يقع على نهر النيل، فرع رشيد، من توفير مقاعد واسترحات للمواطنين والأسر والعائلات، وزيادة الكهرباء، من خلال زرع خلايا الطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ممشى به مقاعد على نظام مدرجات الملاعب، يستخدمها المواطنين في قضاء الوقت على الكورنيش.

قال عادل داوود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إن مدينة كفر الزيات، تقع في الحدود الغربية مع محافظة البحيرة، وتقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، وتكون مقصدا للمئات من الأسر والعائلات في الإجازات، سواء الأسبوعية أو إجازات الأعياد والمناسبات، من أبناء مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وأيضا بعض من القرى بمحافظة البحيرة.

مقصد للأسر والعائلات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن كورنيش كفر الزيات، شهد مؤخرا أعمال تطوير توفر للأسر والعائلات، لقضاء أوقات سعيدة على الكورنيش، حيث جرى إنشاء استراحات وتندات بطول الكورنيش، إلى جانب زيادة الطاقة الكهربائية في الأعمدة، من خلال زرع طاقة شمسية، ما يوفر استهلاك الكهرباء، من الطاقة الشمسية.

وأوضح أن أعمال التطوير أيضا داخل كورنيش النيل فرع رشيد، شملت دهان السور الحديدي، وتركيب الرخام والجرانيت، ما يساعد على المظهر الحضاري الكورنيش، إلى جانب إنشاء مقاعد على نظام مدرجات الملاعب، وممشى يقضى فيه الأسر والعائلات الإجازة.

المشاركة المجتمعية

ولفت إلى أن أعمال التطوير كانت بالمشاركة المجتمعية، ويتم تطوير الكورنيش على عدة مراحل، المرحلة الأولى شهدت إنشاء أعمدة الكهرباء بالطاقة الشمسية، وممشى، بينما المرحلة الثانية، تشهد إنشاء شلالات مياه، وأن المدنية أنهت كل استعدادات عيد الأضحى المبارك.