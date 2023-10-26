سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات.. تباين في عيار 21

شهدتها أسعار الذهب تذبذبات، في منتصف التعاملات اليوم، في أسواق المعدن الأصفر ومحال الصاغة، وحقق الجرام عيار 21 الأكثر تداولًا مكاسب محدودة، وبلغ نحو 2615 جنيهًا، وفق ما أعلنت الشعبة العامة للذهب قبل قليل.

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب اليوم 26-10-2023، خلال منتصف التعاملات الصباحية، حالة تذبذب بمحلات الصاغة، وخاصة جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر والأوسع انتشارًا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2989 جنيها للشراء، و2955 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ترصد «الوطن» أسعار الذهب عيار 21، حيث سجل الجرام نحو 2615 جنيهاً للشراء، و2585 للبيع في محلات الصاغة، يضاف إليها المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2241 جنيهاَ للشراء، و2215 جنيهًا للبيع.

أسعار الذھب عالمیا

وسجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعا في الأسعار حيث بلغ سعر أونصة الذهب ما قيمته 1991 دولارًا للشراء، بينما بلغ السعر 1990 دولارًا للبيع.

أسعار الذھب عالمیا بالدولار

وزاد سعر العقود الفورية للذهب دولار أمريكي ليصل إلى 1989 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرت بـ 10.05%.