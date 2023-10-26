الصراع مستمر بين الذهب والعقار.. أيهما أفضل للحفاظ على الأموال؟

خلال فترات الحروب وحالات عدم الاستقرار التي قد تشهدها دول العالم، دائما ما يلجأ المواطنون في مختلف الدول للبحث عن أيهما أفضل للحفاظ على قيمة الأموال، فالبعض يرى في العقارات الملاذ الآمن، فيما يرى أخرون أن الذهب هو الأفضل لضمان الحفاظ على قيمة العملة التي يملكها.

شعبة الذهب: الذهب أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة

يرى هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في الذهب أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة التي يمتلكها الفرد، مشيرا إلى أن قيم الانخفاضات دائما ما تكون قليلة في الذهب حال مقارنته بالعقار، كما يحتاج الأخير إلى رأس مال كبير من أجل شراء وحدة والاستثمار فيها، غير أن الاستثمار في الذهب لا يتطلب كل تلك المعاناة.

وأضاف «جيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذهب لا يحتاج إلى رأس مال ضخم من أجل الاستثمار فيه، نظرا لوجود الكثير من الأحجام المختلفة فيما يخص السبائك أو المشغولات الذهبية على حد سواء، بعكس العقار الذي يتطلب وجود مال وفير من أجل شراء وحده سكنية ومن ثم تأجيرها أو الاستثمار فيها.

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن سلعة الذهب والمشغولات الذهبية من الممكن تسييلها إلى أموال بشكل أسهل كثيرا من العقار، لذا فإن كفة الذهب هي الأرجح في الاستثمار والحفاظ على قيمة العملة.

فيما يقول الدكتور وائل سلام، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار بالعقار يعد أفضل من الاستثمار في الذهب، حيث أن العقار حال كان تجاريا فقد يكون نواة لعمل مشروع كبير قد يدر دخلا على صاحبه، وكذا تأجيره للحصول على عائد شهري منه.

العقار يحافظ على سعره بل ويزيد

وأضاف سلام في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن هناك مثل شعبي يقول «العقار هو الابن البار»، حيث أنه حال قام الشخص بشراء وحدة سكنية، يمكن أن يقوم بتأجير تلك الوحدة ومن ثم الحصول على عائد شهري منها، عكس منتج الذهب الذي لا يمكن أن يعطي صاحبه عائدا شهريا، بل يعد الذهب مخزنا للقيمة فقط، ولا يمكن أن يحصل الفرد على عائد شهري منه.