يتطلع الكثير من المصليين إلى معرفة موعد صلاة المغرب غدًا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات، خاصة بعد التغيير في فرق التوقيت الصيفي عن الشتوي، والذي يتسبب في تغيير مواعيد الصلاة ومنها صلاة المغرب.

موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي

وحددت الهئية المصرية العامة للمساحة موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات، والتي جاءت كالآتي:

- موعد صلاة المغرب غدًا بالتوقيت الشتوي في القاهرة 5:12 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في الاسكندرية 5:16 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في طنطا 5:13 م.

-موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في المنصورة 5:11 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في الزقازيق 5:11 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في أسيوط 5:16 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في سوهاج 5:15 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في بني سويف 5:14 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في المنيا 5:17 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في قنا 5:11 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في أسوان 5:13 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في مطروح 5:27 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في الغردقة 5:5 م.

- موعد صلاة المغرب غدا بالتوقيت الشتوي في الاسماعيلية 5:8 م.