يختلف موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الشتوي، بسبب تغيير الساعة والتي يفصلنا عنها ساعات قليلة فقط، ومن المقرر أن يتم تغييرها بعد الثانية عشر منتصف ليل الخميس، فيما يترقب العشرات موعد صلاة الجمعة للاستعداد لها قبل انطلاقها بوقتٍ كافٍ، فضلًا عن الحرص على أدائها في موعدها وعدم التخلف عنها.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات، وموعد تطبيق التوقيت الشتوي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر؟

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر، والذي ينطلق خلال ساعات حيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي أي تأخير الساعة، حيث تتحول الثانية عشر منتصف الليل اليوم الخميس لتصبح الحادية عشر مساءً.

هل تم تغيير التوقيت في مصر؟

وطالبت رئاسة مجلس الوزراء المواطنين، بالانتظار إلى 12:00 منتصف الليل، لتغيير التوقيت في مصر، وبدلًا من أن تصبح الثانية عشر صباح الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 تتأخر لتصبح الحادية عشر مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

موعد صلاة الجمعة في مصر

ويشهد موعد صلاة الجمعة في مصر تغييرًا بسبب بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2023، حيث يختلف من محافظة إلى أخرى، فضلًا عن تغيير مواعيد القطارات، والطائرات، والسفر.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد صلاة الجمعة في القاهرة، والتي تأتي في تمام الساعة 11:39 صباحًا.

وفيما يخص مواقيت الصلاة في القاهرة بعد تغيير التوقيت الشتوي، فإنّ صلاة الفجر تأتي في تمام الساعة 4:37 صباحًا، بينما تأتي صلاة الشروق في تمام الساع 6:05 صباحًا، بينما صلاة العصر في تمام الساعة 2:48 ظهرًا، والمغرب في تمام الساعة 5:12 مساءً، والعشاء الساعة 6:30 مساء.

متى تقام صلاة الجمعة؟

وبحسب الأوقاف فإنّ صلاة الجمعة تقام بعد دخول وقت صلاة الظهر، ويتقدمها خطبتان، خطبة الجمعة الأولى ثم يجلس الخطيب بفاصل، ثم يلقي الخطبة الثانية، ويعقبها أداء الصلاة.

موعد صلاة الجمعة غدا في المحافظات

وفيما يخص موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الشتوي في المحافظات فإنّه يأتي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية.. 11:44 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا.. 11:40 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة: 11:38 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الزقازيق.. 11:38 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط.. 11:39 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج.. 11:37 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف.. 11:40 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا.. 11:41 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا.. 11:33 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان.. 11:32 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في مطروح.. 11:55 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الغردقة.. 11:28 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الخارجة.. 11:43 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية.. 11:35 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط.. 11:37 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في السلوم.. 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في نويبع.. 11:25 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في حلايب.. 11:17 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ.. 11:27 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم.. 11:41 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ.. 11:40 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة.. 11:40 صباحًا.