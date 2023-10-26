محافظ الفيوم يستعرض تصميمات «ملاذ آمن للحياة البرية» في وادي الريان

ناقشت محافظة الفيوم مع عدد من الجهات آليات تنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» بمنطقة وادي الريان، والذي من المقرر أن يؤدي إلى تنشيط حركة السياحة.

استعرض مسؤول شركة التصميمات الإنشائية، الفكرة المعمارية لمشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» المزمع إنشاؤه في منطقة وادي الريان السياحية بمحافظة الفيوم، للبدء في تفعيل بروتوكول التعاون الرباعي بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة «Four Paws» على أرض الواقع، خصوصًا إنّه يعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، خلال السنوات المُقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد وزارة البيئة، وممثلي ومؤسسة «Four Paws»، وشركة التصميمات الإنشائية للمشروع، وذلك بعد زيارة الموقع وعمل دراسة له على أرض الواقع لإعادة إحياء المكان، حيث من المقرر أن يتضمن غابات يتخللها مسارات محددة للمشي، وجولات السفاري، وركوب الدراجات الهوائية، وجسور على الماء.

تنفيذ أول منطاد طائر بالفيوم

وكشفت شركة التصميمات الإنشائية، عن أنّ من المقررتنفيذ أول منطاد طائر في محافظة الفيوم، والذي يُمكن مستقليه برؤية المشروع كاملًا من أعلى، كما إنّه يشمل مراكز للأبحاث العلمية والعناية البيطرية، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، وكذا وادي الريان وبحيرة قارون، فضلًا عن تصميم نزل بيئية تعكس تجربة العيش في الصحراء، وتتناسب مع متطلبات الزوار.

نقطة جذب سياحية لمحافظة الفيوم

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ المشروع يمثل نقطة جذب سياحية جديدة للفيوم ومصر عمومًا، خصوصًا إنّه يعكس هوية المكان التاريخية، فضلًا عن إظهار وإحياء العرف المحلية، وتوفير عشرات فرص العمل، مُشددًا على السير وفق خطوات محسوبة لاستغلال كل عناصر الجذب في المنطقة، وبذل المزيد من الجهد في التخطيط والتطبيع بين كل الجهات المعنية، وتنفيذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

يعزز محاور التنمية الاقتصادية والسياحية

وأضاف محافظ الفيوم، أنّ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» يساهم في تعزيز محاور التنمية الاقتصادية والسياحية في المجتمع المحلي بمحافظة الفيوم، مُشيرًا إلى أنّه من المقرر أن يتم تنفيذه على مساحة 2000 فدان، ويتميز بموقعه التاريخي، وقربه من العاصمة، ويضم آثار كائنات يرجع تاريخها إلى نحو 40 مليون سنة، ما يخلق نوعًا جديدًا من السياحة.

من ناحيته، ذكر محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أنّ تصميم مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية» يظهر المنطقة بصورة رائعة وفريدة، ويزيد تثقيف المجتمع المحلي، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الثروة البيئية، فضلًا عن ترسيخ الدمج بين التطور العلمي وعراقة التاريخ.

إعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع

وشدد على أهمية عقد لقاء موسع مع أعضاء الشركة المنفذة للتصميمات الإنشائية، لمناقشة تفاصيل تصميم المشروع، وشرح التراث الخاص بالمجتمع المحلي، وأهمية العمل على ربط ذلك بطبيعة المنطقة تاريخيً، فضلًا عن إعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع وآليات التنفيذ.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة «Four Paws International» والدكتورة مارينا إيفانوفا مدير المشاريع الدولية بالمؤسسة، ومحمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والدكتورة مروة أحمد المنسق الفني لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم، ومسؤولي شركة التصميمات.