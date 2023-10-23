محافظ الفيوم يوجه بالإعلان عن أسعار السلع والتوسع في فتح المعارض

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في المحال والهايبرات والسوبر ماركت، بشكل واضح، وذلك لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة مراقبة تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، مُشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.

جولة تفقدية على المحال

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، نظمها محافظ الفيوم، صباح اليوم، على عددٍ من المنافذ، والسلاسل التجارية، والمحلات بنطاق المدينة، وذلك لمتابعة التزام التجار بتنفيذ «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية» تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.

التأكد من توافر جميع السلع

وتابع المحافظ، توافر جميع السلع الغذائية التي تشملها المبادرة من الأرز، والزيت، والسكر، والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة واللحوم، والعدس، والفول، وغيرها من السلع، وذلك للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.

مراجعة فواتير السلع الغذائية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، بمراجعة الفواتير الخاصة بالسلع الغذائية في كافة المحال التجارية، والسوبر ماركت، والسلاسل الغذائية، والهايبرات، ونسب التخفيض مقارنةً بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الغرفة التجارية، ورؤساء المدن.

التوسع في إقامة معارض السلع

وشدد المحافظ على ضرورة التوسع في إنشاء وإقامة المعارض والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تشديد تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال محتكري السلع الغذائية، والمخالفين.

وشدد المحافظ على أنّ الدولة تسعى للحفاظ على توافر واستقرار أسعار السلع الغذائية، وعدم السماح برفع الأسعار واستغلال المواطنين، مع ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وجودتها، ومراقبة الأسعار، ومطابقتها للمعايير الصحية والسلامة.