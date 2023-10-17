إنجازات 10 سنوات.. 9 خطوات لإحياء الثروة السمكية في بحيرة قارون بالفيوم

الكثير من الإنجازات على أرض الفيوم والتي تكلفت مليارات الجنيهات، كانت واضحة وجليّة أمام أعين الجميع، حيث تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتحسين حياة المواطنين، كان أبرزها تلك المشروعات الضخمة التي شهدتها المحافظة، لإعادة إحياء الثروة السمكية ببحيرة قارون، واستعادة رونقها ومكانتها السياحية مرة أخرى خصوصًا أنّها كانت مصدرا لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية، فضلًا عن تربعها على عرش السياحة.

واختارت الدولة المصرية، أن تسير على أسس علمية سليمة لإعادة إحياء الثروة السمكية في بحيرة قارون، ووضعت خطة محكمة بعد دراسة معمقة، ومن خلال علماء في مختلف المجالات، والتي انتهت بتنفيذ 9 مشروعات ضخمة لإنجاز التطوير في أسرع وقت.

9 مشروعات عملاقة لإحياء بحيرة قارون

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية لإحياء الثروة السمكية ببحيرة قارون وإعادة التوازن البيئي جاءت كالآتي:

1- إقامة 67 مشروع صرف صحي للقضاء على التلوث الذي حدث في البحيرة من خلال توصيل الصرف الصحي عليها، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 495 مليون يورو.

2- إقامة مجمع صناعي تابع لشركة إميسال بالساحل الشمالي لبحيرة قارون، لاستخراج الأملاح، وبالتالي تقليل نسبة الملوحة التي دمرت الثروة السمكية بالبحيرة وقضت عليها بتكلفة 3 مليارات جنيه.

3- تطهير نحو 1247 ترعة ومجرى مائي ومصرف والتي تصب مياهها في بحيرة قارون، بهدف زيادة المياه العذبة، وتقليل حجم التلوث.

4- حل أزمة الصرف الصناعي من إخلال تأهيل ورفع محطة الصرف بكوم أوشيم بتكلفة 465 مليون جنيهًا.

5- افتتاح توسعات مصنع إميسال لزيادة استخلاص الأملاح من بحيرة قارون.

6- تبذل كلية الطب البيطري والثروة السمكية جهودًا هائلة للقضاء على طفيل الأيزوبودا الذي تسبب في نفوق الأسماك ببحيرة قارون.

7- إنزال كميات كبيرة من سمك موسى المحمل للبيض بهدف إحياء وزيادة الثروة السمكية لتعود إلى سابق عهدها.

8- حظر الصيد في بحيرة قارون تمامًا لمدة 5 أشهر لتدعيم المخزون السمكي والسماح بزيادة نسبة الأسماك في البحيرة.

9- منح أصحاب المراكب والصيادين تعويضات لضمان التزامهم بقرار حظر الصيد.

أنواع أسماك بحيرة قارون

واشتهرت بحيرة قارون بإنتاج أنواع مختلفة ومتعددة من الأسماك أبرزها البلطي والبوري والدنيس والجمبري والقاروص وغيرها من الأنواع.