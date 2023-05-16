7 أماكن سياحية في وادي الريان بالفيوم.. احرص على زيارتها

يُقبل الكثير من الزوار والسياح على قضاء وقت داخل أماكن سياحية في وادي الريان بمحافظة الفيوم، التي تزخر بالعديد من الأنشطة والمناطق المميزة داخل المحمية التي تتميز برخص أسعارها وكونها في متناول الجميع، مما جعلها أحد أبرز الأماكن المشهورة في الفيوم خصوصًا في العطلات الأسبوعية للاستمتاع وقضاء رحلات اليوم الواحد.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن وجود أماكن سياحية في وادي الريان بمحافظة الفيوم، فضلًا عن الأنشطة المختلفة التي يُمكن الاستمتاع بها داخل محمية وادي الريان.

أماكن سياحية في وادي الريان بالفيوم

وتتضمن المحمية أماكن سياحية في وادي الريان والمتمثلة في عدة أماكن يمكن ممارسة الكثير من الأنشطة بداخلها كالتالي:

1) البحيرات العليا والتي تقع في وادي المساخيط، وتحتوي على مياه متجددة شبه ملحية، وتقصدها رحلات السفاري لتناول الإفطار على ضفافها.

2) البحيرة السفلى، وتقع قرب شلالات وادي الريان، وهي بيئة طبيعية هادئة نظيفة خالية من التلوث، ويقصدها الآلاف يوميًا للاستمتاع بالسباحة فيها، والتقاط الصور التذكارية، فضلًا عن ركوب المراكب وأخذ جولة بداخلها.

3) منطقة الشلالات، وهي منطقة شلالات تقع بين البحيرات العليا والبحرية السفلية، ويبلغ ارتفاعها نحو 20 مترًا، وتحيط بها غابات البردي، ويقصدها آلاف السياح يوميًا للاستمتاع بالتقاط الصور، وركوب الخيل والجمال، والغوص، فضلًا عن صيد الأسماك، والتزحلق على الرمال.

4) جبل المدورة، وهو هضبة عالية مستديرة الشكل يبلغ عمره نحو 45 مليون سنة، ويرجع إلى فترة ما قبل العصر الأيوسيني، وتقصده رحلات السفاري، ويمارس زواره رياضة تسلق الجبال، فضلًا عن مشاهدة منظر انسياب المياه من بينها، إلى جانب الاستمتاع بمنظر البحيرة المسحورة الخلاب، والتي يقع شاطئها أسفل الجبل بطول 500 متر أسفله.

5) قارة جهنم وادي الحيتان، وهي أحد أهم أماكن التراث الطبيعي العالمي، ويرجع عمرها إلى نحو 40 مليون عام، وتحتوي على متحف مفتوح في الهواء، يضم عشرات الهياكل المتحجرة لحيتان بدائية، وأسماك القرش، والكثير من الكائنات البحرية.

6) عيون الريان، وتبلغ مساحتها نحو 150 كيلومترا، وبها 4 عيون مياه طبيعية كبريتية، وتحيط بها كثبان رملية كثيفة، تصلح للسياحة العلاجية والترفيهية، كما أنّها تضم غابات نخيل وتقع بين 3 جبال، وتحتضن العشرات من الحيوانات البرية مثل الغزال الأبيض الناري المهدد بالانقراض، والثعلب الأحمر، والذئاب، والغزال المصري، فضلًا عن ما يزيد عن 100 نوع من الطيور.

7) مناقير الريان، منطقة جبلية محيطة بمنطقة عيون الريان، وتشبه شكل المنقار، لذلك لُقبت بمناقير الريان، وتحتوي على منطقة حفريات وآثار بحرية، وهي مقصد الطيور المهاجرة، وتضم أنواعا مميزة من الصقور مثل صقر شاهين والصقر الحر.

أنشطة ترفيهية متنوعة في الفيوم

ويطرح العشرات من السياح والزوار سؤالًا، يدور مضمونه حول ماذا أفعل في وادي الريان؟، وهو ما أوضحته هيئة تنشيط السياحة في الفيوم، بالاستمتاع بعشرات المغامرات مثل التزحلق على الرمال، وركوب الخيول والجمال، وركوب مراكب في بحيرة وادي الريان، ورحلات السفاري والتخييم، ومشاهدة النجوم في منطقة قصور العرب، ولعب الكرة الشاطئية، والغوص، وتسلق الجبال، والسباحة، وصيد الأسماك.

كم سعر تذكرة وادي الريان؟

وحول سؤال العشرات عن كم سعر تذكرة وادي الريان؟، فإنّ سعر التذكرة تبلغ قيمتها 5 جنيهات للسيارة، يتم دفعها قبل دخول المحمية.