شرط معادلة الدرجة العلمية من جامعة أجنبية خارج مصر.. تعرف عليها

كشفت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الاعتماد للجامعات الأجنبية خارج مصر، وكيف يتم معادلة الدرجات العلمية، موضحاً أن لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تختص بالنظر فى معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية، أما الاعتراف بالجامعات واعتمادها فيكون من خلال وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة.

اعتماد الدرجة العلمية

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه، أنه بالنسبة لمعادلة الدرجات العلمية تتم بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية وتقدمه بطلب النظر في المعادلة، مرفقا به كافة المستندات الخاصة بها، ويتم عرض حالة الطالب على لجان الفحص والتقييم المختصة، ثم على لجنة المعادلات تمهيدا لإصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المناسب في شان معادلتها بالدرجة المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية.

المجلس الأعلى للجامعات

وقال المجلس إنه يشترط أن تكون الجامعة المانحة لهذه الدرجات العلمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة، وتكون معادلة الدرجات العلمية في التخصصات العملية تستلزم أن تكون الدراسة قد تمت بانتظام كامل Full Time.

وتابع المجلس أنه بالنسبة للاعتراف بالجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يضاف إلى ما سبق أن تكون الجامعة مؤسسة معتمدة للتعليم ما بعد الثانوي، ومدرجة بدليل مجلس التعليم الأمريكي.

وتابع أيضا أنه بالنسبة للاعتراف بفروع الجامعات في دول مختلفة عن المقر الرئيسي، يضاف إلى ما سبق ضرورة اعتراف وزارة التعليم العالي في الدولة الموجود بها الفرع، وكذا وزارة التعليم العالي في الدولة التي تقع فيها الجامعة الأم.