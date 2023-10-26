وظائف شركه الكهرباء.. «انتهز الفرصة وقدم أوراقك الآن»

كشفت وزارة الكهرباء عن وظائف خالية بشركة الكهرباء لحملة الدبلومات الفنية، في إطار حرص الشركة على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم، ويمكن التقديم لـ وظائف شركة الكهرباء إلكترونيا من المنزل.

وحددت وزارة الكهرباء تفاصيل الوظائف الخالية المتاحة في شركة الكهرباء، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم لـ وظائف شركة الكهرباء، وفق ما أعلنته الوزارة، كما يلي.

شروط وظائف شركة الكهرباء

- يجب أن يكون المتقدم لـ وظائف شركة الكهرباء حاصلا على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات ومتخرج من شعبة الكهرباء.

- يمكن لخريجي معهد فني صناعي شعبة كهرباء التقديم للوظائف أيضا.

- يجب أن يتخطى المتقدم الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الشركة للقبول في الوظيفة.

خطوات التقديم لوظائف شركة الكهرباء

- يدخل الراغب في التقديم لوظائف شركة الكهرباء الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابـــــــــــط.

- الضغط على «وظائف» حتى تظهر جميع الوظائف المتاحة على البوابة.

- اختيار الهيئة الحكومية التابع لها وظائف وزارة الكهرباء والطاقة.

- يسجل الراغب في التقديم للوظائف البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم الضغط على «تأكيد» ثم «إرسال الطلب».