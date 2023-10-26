مديرية العمل بالدقهلية تعلن توافر وظائف جديدة.. اعرفها

أعلنت مديرية العمل في محافظة الدقهلية حاجتها لموظفين بمدينة المنصورة، ضمن النشرة القومية للتوظيف التي تصدر في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات الوزارة بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل، وترشحهم لهذه الوظائف المُعلن عنها.

خريطة وظائف مديرية العمل بالدقهلية

وتستعرض «الوطن» لقرائها وظائف مديرية العمل بالدقهلية، والرواتب الخاصة بها، والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات في الشركة، وهي كالتالي:

المكان: شركة للكيماويات الدوائية قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية

الوظائف المطلوبة

- أخصائيين من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس علوم قسم كيمياء

- أخصائيين من الحاصلين على بكالوريوس طب بيطري

- أخصائيين من الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة

- مهندسين من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس الهندسة تخصصات «كهرباء، ميكانيكا قوى، مدني».

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- السيرة الذاتية

- رقم التليفون

- العنوان

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شهادة الميلاد

- صورة شهادة المؤهل الدراسي

- صورة شهادة التجنيد أو الإعفاء

الراتب: يتم تحديده وقت المقابلة

وسيتم البدء في استلام الطلبات اعتبارا من يوم الأحد بتاريخ 29 شهر أكتوبر الجاري 2023.

وكشفت مديرية العمل بالدقهلية في بيان، بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير يفيد باستلام راغب العمل.