تحذير من «الأرصاد» للسائقين على الطرق السريعة اليوم: احذروا الشبورة كثيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية الأفقية وصل على بعض المناطق من الجمهورية طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية على القاهرة الكبرى إلى 2000 متر، بينما الإسكندرية 3000 متر.

الأرصاد تحذر قائدي المركبات أثناء القيادة على الطرقات

ووجهت الهيئة الجوية تحذيرا مشددا لقائدى المركبات، إذ عليهم توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعن حالة الطقس الآن أوضحت الأرصاد أن الأجواء الآن خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الآن على كافة الأنحاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، لتصل في القاهرة الكبرى والوجه البحرى إلى 33 درجة مئوية، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 29 درجة مئوية، كما تصل في جنوب سيناء إلى 35 درجة مئوية، وبالنسبة لشمال الصعيد تصل إلى 35 درجة مئوية، وفي الصعيد تصل إلى 40 درجة مئوية.