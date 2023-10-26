يترقب المئات معرفة موعد صلاة الفجر غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة المحافظات، والذي سيشهد تغييرًا ضمن تغيير مواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2023 منتصف الليل اليوم الخميس، حيث يتم تأخير الساعة بمقدر 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً بدلًا من أن تكون 12:00 منتصف الليل، وذلك وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها خلال وقتٍ سابق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صلاة الفجر غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة المحافظات، وموعد تغيير الساعة، وكيفية ضبطها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى يؤذن أذان الفجر في مصر؟

ويؤذان أذان الفجر في مصر خلال الفترة التي تتراوح من 4:13 دقيقة صباحًا وحتى الساعة 5:02 صباحًا وفقًا لمواقيت الصلاة في كل محافظة بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، وذلك وفقًا لمواعيد التوقيت الشتوي الجديدة.

موعد تغيير الساعة حسب التوقيت الشتوي؟

ويطرح الآلاف سؤالًا حول الساعة هتتغير إمتى التوقيت الشتوي؟ وهو ما أوضحه مجلس الوزراء، بإنّه يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023 منتصف ليل اليوم الخميس، حيث يتم تأخير الساعة في تمام 12:00 منتصف الليل لتصبح 11:00 مساءً ليصبح الليل أطول بمقدار 60 دقيقة.

موعد صلاة الفجر غدا بالتوقيت الشتوي

وأوضحت هيئة المساحة المصرية موعد صلاة الفجر غدا بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات والذي جاء كالتالي:

متى يؤذن الفجر في بني سويف.. 4:38 صباحًا.

موعد صلاة الفجر غدا مدينة السادس من اكتوبر.. 4:39 صباحًا.

موعد اذان الفجر في القاهرة.. 4:37 صباحًا.

موعد اذان الفجر إسكندرية.. 4:43 صباحًا.

موعد اذان الفجر في طنطا.. 4:39 صباحًا.

موعد اذان الفجر في المنصورة.. 4:37 صباحًا.

موعد اذان الفجر في الزقازيق.. 4:37 صباحًا.

موعد اذان الفجر في أسيوط.. 4:37 صباحًا.

موعد اذان الفجر في سوهاج.. 4:35 صباحًا.

موعد اذان الفجر في المنيا.. 4:39 صباحًا.

موعد اذان الفجر في قنا.. 4:30 صباحًا.

موعد اذان الفجر في أسوان.. 4:29 صباحًا.

موعد اذان الفجر في مطروح.. 4:54 صباحًا.

موعد اذان الفجر في الغردقة.. 4:26 صباحًا.

موعد اذان الفجر في الخارجة.. 4:40 صباحًا.

موعد اذان الفجر في الاسماعيلية.. 4:34 صباحًا.

موعد اذان الفجر في دمياط.. 4:35 صباحًا.

موعد اذان الفجر في السلوم.. 5:02 صباحًا.

موعد اذان الفجر في نويبع.. 4:24 صباحًا.

موعد اذان الفجر في حلايب.. 4:13 صباحًا.

موعد اذان الفجر في شرم الشيخ.. 4:25 صباحًا.

موعد اذان الفجر في الفيوم.. 4:39 صباحًا.

موعد اذان الفجر في كفر الشيخ.. 4:39 صباحًا.