توزيع 200 كيلو لحوم مجانا على 100 أسرة من الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

وزّعت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، 200 كيلو لحوم مجاناً على عدد 100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكنيسة مارى جرجس بالحامول في محافظة كفر الشيخ، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2023.

جاء ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع 200 كيلو لحوم على 100 أسرة

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه تم توزيع عدد 200 كيلو لحوم على 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من المسيحيين، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود، لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتحقيق متطلباتهم.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً عن طريق الجمعيات القاعدية بمركز الحامول وتحت إشراف التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص دائماً على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

تنفيذ المشروعات الخيرية

وأفاد «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».