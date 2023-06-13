توقيع الكشف الطبي بالمجان على 86 مريضا في 4 قرى بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 86 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الدقاينة، بمركز مطوبس، وقرية العميرة، بمركز بلطيم، وقرية القصابى، بمركز سيدى سالم، وقرية البنائين، بمركز البرلس.

دعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها، والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ واعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، وجرى الكشف الطبي على 86 مريضا، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، بجانب تسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.