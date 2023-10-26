مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: مصر مستعدة للتعامل مع أي موقف لتأمين حدودها

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنّ حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفتيش حرب للفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش الثالث الميداني، جاء في توقيت مهم إذ تطور أوضاع المنطقة، بسبب ما يحدث غزة من عدوان إسرائيلي غير مبرر على الشعب الفلسطيني.

دولة الاحتلال تريد تهجير الفلسطينيين

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن دولة الاحتلال تريد تهجير الفلسطينيين، ما ترفضه الدولة المصرية، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ذلك.

وتابع: «تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضور تفتيش الحرب رسالة قوة، فلا توجد دولة يمكنها أن تعيش دون قوة، ولا يمكن حماية أي موقع دون قوة، ولا يمكن حماية السلام بغير القوة».

الجيش المصري يتطور باستمرار

وأكد أن الجيش المصري يتطور باستمرار ولا يتوقف عن التطوير أبدا، مشددًا على أنه جرى التأكيد بالأمس على أن مصر مستعدة للتعامل مع أي موقف لتأمين حدودها والأمن القومي والبُعد الإقليمي.