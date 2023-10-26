ياسمين الخيام تقدم دعاء بصوتها لدعم فلسطين على «الحياة»

في انفراد جديد وحلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس»، وتذاع عبر حلقتي هذا الأسبوع في العاشرة مساء الأحد والاثنين على شاشة الحياة، يستضيف الدكتور عمرو الليثي الحاجّة ياسمين الخيام، ولأول مرة يتم إذاعة دعاء جديد بصوتها، لدعم ومساندة أهالينا بغزة والقدس وفلسطين، كما تتحدث عن أغانيها والدينية والوطنية وذكرى الشيخ الحصري، وتوجه دعوة للعالم لدعم غزة وأهلها ومساندتها.

كواليس تعاونها مع كبار الملحنين

كما تكشف ياسمين الخيام، عن العديد من الأسرار والكواليس في حياتها ومنها تعاونها مع كبار الملحنين محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

كما تتحدث عن التتر العبقري وأغنية محمد رسول الله والتي عاشت لسنوات طويلة وما زالت، وأيضا تتر مسلسل الأنصار، والإسلام والإنسان وساعة ولد الهدى، وأيضا تجربتها الخاصة مع الشاعر عبدالرحمن الأبنودي وأغنية أمتك يا محمد والتي قدمتها وقت غزو العراق للكويت، وكواليس تلك الأغنية.

كما تتحدث عن أغنية استيقظي يا أمتي، وأغنية المصريين أهمه، أرض الفيروز، وأيضا تجربتها مع أسماء الله الحسني مع عمار الشريعي، وأغنية مبروك مبروك عليكم وعلينا.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد والاثنين عبر شاشة قناة الحياة.