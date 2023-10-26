ماذا يعني قرار «المركزي» بشأن تيسير السحب من الخارج ببطاقات الائتمان؟

شرح الخبير المصرفى ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، قرار المركزي المصري الخاص بشأن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل خلال السفر إلى الخارج، دون الحاجة لتقديم أي مستندات.

وأوضح أنه في يوم 17 أكتوبر الماضي عندما أعلن البنك المركزي فتح تعليمات في حال السفر بالخارج، والذي كان ينص على «فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية، للاستخدام في الخارج، بمجرد تواصل العميل مع البنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج، وفق للإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك»، واجه العملاء صعوبة في الإجراءت المطلوبة.

ماذا يعني قرار المركزي بشأن السحب بالخارج؟

وأضاف أن هذه الإجراءات كانت بها عوائق للعملاء وتلاحظ وجود شكاوى من البعض، وأبرزها ضيق الوقت المتاح قبل السفر بحسب وصف المركزي في البيان اليوم، لذا قرر المركزي أن يسهل الأمر عليهم بإصدار قرار جديد، وهو فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

فتح حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية

وأشار إلى أن المركزي قرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية بطريقة سهلة، على شرط أنه في خلال 90 يومًا من تاريخ فتح الحدود يتقدم العميل للبنك بأي أوراق ومستندات بأنه كان خارج مصر وليس داخل مصر، بمعنى يقدم جواز السفر ويحتوي على أختام المغادرة والوصول، لإثبات أنه في هذه الفترة الذي عمل على استخدام البطاقات الائتمانية كان خارج البلد.