شعبة المستوردين: قرارات «المركزي» بشأن بطاقات الائتمان تضبط إيقاع الدولار

رحبت شعبة المستوردين بالتعليمات التنظيمية من قبل البنك المركزي المصري، لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، مؤكدة أن تلك التعليمات تعمل على ضبط إيقاع الدولار في السوق المصري.

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات لـ«الوطن»: إن البنك المركزي المصري يحرص دائما على حل أي صعوبات قد تواجه المواطنين، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف البنك المركزي تتمثل في توفير السيولة الدولارية في السوق والعمل على ضبط إيقاع الدولار، موضحا أن هناك جهودا كبيرة من قبل البنك المركزي لتذليل أي صعوبات تواجه المستوردين والمواطنين لضمان دوران عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين.

إجراءات لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج

وأعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، أبرزها فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

حظر إصدار بطاقات ائتمانية لهذه الفئة

وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.