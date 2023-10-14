سعر الدولار اليوم السبت 14-10-2023.. سجل 30.95 جنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 14-10-2023، ثباتًا في البنوك، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك، في العطلة الأسبوعية، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت 14-10-2023 في الكثير من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 14-10-2023 في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.