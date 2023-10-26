أستاذ في العلوم السياسية: إسرائيل تستهدف 22 صحفيا وعائلاتهم منذ «7 أكتوبر»

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن التعتيم على الحقائق واستهداف الصحفيين في فلسطين سياسة قديمة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي بصورة دائمة محاولة لقتل من ينقل الصورة لكشف وفضح جرائمها التي ترتكبها في حق الشعب الفلسسطيني، مشيرا إلى أنه تم استهداف أكثر من 22 صحفيا فضلا عن عائلاتهم بشكل مباشر من قوات الاحتلال.

إسرائيل تقتل كل من ينقل الصورة الحقيقية

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن إسرائيل تحاول قتل كل من ينقل الصورة الحقيقية لقطاع غزة، وفي بعض الأحيان كانت تستهدف إطلاق الرصاص في أعين الصحفيين، مؤكدا تواصل سياسية الاحتلال في جرائمها التي تمارسها على الشعب الفلسطيني وكل من يحاول إظهار الحقيقية.

مخالفة «جوتيريش» لآراء الدول الكبرى

وتابع أن أنتونيو جوتيريش حاول في جلسة مجلس الأمن بالأمس حاول في لحظة معينة الخروج عن الخط الذي رُسم له من الدول الكبرى والمسيطرة، وذلك بعد زيارته لمعبر رفح ولمسه للجرائم الصهيونية التي تُمارس على الأرض فعليا، مشيرا إلى أنه خرج ليكشف للعالم الحقيقة التي رآها وحجم الجرائم الإسرائيلية.