«حقوق الإنسان» بالشيوخ تشيد بقرار فتح معبر رفح لمساعدة الفلسطينيين

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بفتح معبر رفح، وإرسال الدولة المصرية المساعدات من غذاء وملابس وعلاج إلى الأشقاء في فلسطين، مؤكدة أنّ مصر دائمًا ما تكون حاضرة وتضرب أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام.

القمة تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان اليوم، أنّ موقف الدولة المصرية الراسخ عبر تاريخها، بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، يؤكد أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة أخرى، وأنّ الأمن المصري خطًا أحمر ولا يمكن المساس به.

واستكملت أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة الزعماء، ويعمل دائمًا على إعلاء صوت العقل، من أجل وقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على غزة، خاصة وأنّ الجميع يعلم أنه إذا استمر الهجوم على غزة سيؤدي لتفاقم الأوضاع بالمنطقة، ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأى عما يجري.

جهود مصر لإدخال المساعدات لأهالي غزة

واختتمت حديثها، بأن الدولة المصرية كثفت اتصالاتها مع الدول الإقليمية والعالمية كافة، خلال الساعات الماضية من أجل إدخال المساعدات إلى أهل غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدة ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات والوصول إلى حل عادل لهذه القضية من خلال مبدأ حل الدولتين.