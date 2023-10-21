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«حقوق الإنسان» بالشيوخ تشيد بدخول المساعدات إلى غزة: السيسي يتعامل بحكمة

كتب:

محمد أباظة
02:43 م | السبت 21 أكتوبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بفتح معبر رفح وإرسال المساعدات من غداء وملابس وعلاج إلى الأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن مصر دائما ما تكون حاضرة وتضرب أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أشقائها الفلسطنيين بشكل خاص والعرب عامة.

دعم القضية الفلسطينية

وأضافت في بيان لها اليوم، أن موقف الدولة لمصرية تجاه القضية الفلسطينية «راسخ وثابت»، فضلا عن التأكيد بأن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة آخرى لا سيما سيناء، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

واستكملت بأن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة الزعماء، ويعمل دائما على إعلاء صوت العقل، من أجل وقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على غزة، خاصة وأن الجميع يعلم بأنه إذا استمر الهجوم على غزة سيؤدي لانفجار الاوضاع بالمنطقة، ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأى عما يجري .

ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات

وأشارت إلى أن الدولة المصرية كثفت اتصالاتها مع كل الدول الإقليمية والعالمية خلال الساعات الماضية من أجل إدخال المساعدات إلى أهل غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدة ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات، والوصول إلى حل عادل لهذه القضية من خلال مبدأ حل الدولتين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.