«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن استخدام البطاقات الائتمانية خلال السفر

قرر البنك المركزي، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف جميعها لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

وتوضح «الوطن» في هذا التقرير كافة الاستفسارات التي تدور في أذهان المواطنين، حول اتخاذ البنك المركزي هذه الإجراءات، وفقا للبيان الذى تم إصداره صباح اليوم.

لماذا اتخذ البنك المركزي هذا الإجراء؟

اتخذ البنك المركزي هذا الإجراء بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

ما هي حدود السحب المقررة؟

تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات.

ما هى شروط فتح حدود السحب؟

1- يجب على العميل الاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

2- يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به.

3- إرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

ماذا عن عقوبة عدم الالتزام بقرارات المركزي؟

- في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية.

- سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

لماذا تم إصدار تلك التعليمات؟

تم إصدار تلك التعليمات نتجة إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

هل تم إصدار تعليمات سابقة بهذا الشأن؟

تاتي هذه التعليمات إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023، بعد أن تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.