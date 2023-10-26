العدوان الإسرائيلي يقضي على الأخضر واليابس في غزة.. وتقرير يرصد خسائر بالمليارات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن الهجوم الإسرائيلي على غزة، أوضحت خلاله أن فلسطين تحتاج إلى مليارات الدولارات لتعويض خسائر ضخمة، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتواصل بلا هوادة ويأتي على الأخضر واليابس».

وأضاف: «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دعا الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في قطاع غزة، الذي يعاني حصارا شاملا خنق الاقتصاد ودمر البنية التحتية».

وتابع: «حصار غزة ليس جديدا فهو مستمر منذ سنوات طويلة، وكأن أهلها لا حق لهم في الحياة والعمل والعيش بسلام، الأمر الذي أعاق التنمية ودفع نحو نصف سكان القطاع تحت خط الفقر، حيث يفتقدون فرص العمل وحرية الحركة».