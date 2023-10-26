محافظ الغربية يتفقد مشروع محور النعناعية بكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.

تسهيل حركة المرور

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات، هدفه أن يكون محورًا مروريًا يخفف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، ويكون مخصص أكثر للسيارات النقل الثقيل، وجار العمل في المحور المروري الذي يكون بمحاذاة ترعة النعناعية من الجهة الجنوبية لمدينة كفر الزيات، ومثل الطريق الدائري ويصل من طريق طنطا كفر الزيات - حتى طريق المصانع وقرية كفور بلشاي.

وأوضح أن إنشاء المحاور المرورية داخل مدن ومراكز المحافظة بهدف ضمن خطة المحافظة، لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومن أجل الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري.

افتتاح كورنيش كفر الزيات

ولفت إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، على ضفاف فرع رشيد، نهر النيل، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشي وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفس حضاري لأهل المحافظة بصفة عامة وأهل كفر الزيات بصفة خاصة.