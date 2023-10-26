أماكن المصل واللقاح في المحافظات للحصول على تطعيم الإنفلونز قبل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء 2023، يحرص الكثيرون على تناول مصل الإنفلونزا حتى يتمكنوا من تجنب الأمراض الشتوية ونزلات البرد، الأمر الذي يجعل الراغبين في تناول المصل يهتمون بمعرفة أماكن ومراكز المصل واللقاح في مختلف محافظات الجمهورية.

وحدد المصل واللقاح الأماكن والمكاتب الخاصة به في محافظات مصر، ونوضح من خلال هذا التقرير أماكن المصل واللقاح في محافظات مصر وأسعار مصل الإنفلونزا، والتي جاءت كالتالي:

أسعار مصل الإنفلونزا 2023

وحدد المصل واللقاح أسعار مصل الإنفلونزا 2023، ليصل سعره هذا العام إلى 200 جنيه، منها 10 جنيهات مقابل الخدمة.

أماكن مراكز المصل واللقاح في المحافظات

وهناك عدد من المراكز التابعة لـ المصل واللقاح في مختلف محافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي للمصل واللقاح يوجد في 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111.

- ويوجد فرع للمصل واللقاح في الرحاب، ويمكن التواصل معه على الرقم 01155666282.

- كما يوجد فرع للمصل واللقاح داخل نادي الطيران، ويمكن التواصل معه عبر الهاتف على الرقم 01146668440.

- وهناك فرع للمصل واللقاح داخل نادي القطامية الرياضي، ويمكن التواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599.

- وهناك فرع للمصل واللقاح داخل نادي الزهور، يمكن التواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777.

- يوجد مركز داخل نادي المعادي، ويمكن التواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720.

محافظة الجيزة

- يوجد مركز داخل 6 أكتوبر بمستشفى الوادي، ويمكن التواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662.

- يوجد مركز داخل داندي مول، ويمكن التواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555.

محافظة كفر الشيخ

يوجد فرع في مستشفى كفر الشيخ العام، ويمكن التواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.