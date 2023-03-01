رئيس قسم الحساسية بـ«المصل واللقاح» يوضح كيفية علاج الجيوب الأنفية بكل أنواعها

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، علاج الجيوب الأنفية تزامنا مع حالة الطقس التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد المصرية، موضحا أنها تحدث نتيجة التهاب الغشاء المخاطي للحجيرات الأربع المملوءة بالهواء التي توجد داخل عظام الوجه، والتي تسمى بالجيوب الأنفية.

علاج الجيوب الأنفية بخطوات بسيطة

وتابع في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عدة أنواع لالتهاب الجيوب الأنفية، وتتضمن «الحادة، شبه حادة، المزمنة، الحساسة، البكتيرية»، مشيرا إلى أن طرق علاجها تختلف من حالة إلى أخرى وفقا لتشخيص الطبيب المعالج.

أعراض الجيوب الأنفية وأنواعها

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة، أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتضمن، التهاب الأنف، انسداد الحلق، ضعف الإحساس بالشم والتذوق، الشعور بالألم نتيجة للالتهابات التي تحدث.

وعلاج الجيوب الأنفية وفقا لحديث الدكتور أمجد الحداد، تناول كميات وفيرة من المياه علي الأقل 8 أكواب أو أكثر، لافتا إلى أهمية عمل كمادات دافئة على منطقة الأنف، إذ تساعد في الضغط علي الجيوب الأنفية، وترطيب الجيوب الأنفية، مع ضرورة الحصول على قسط وفير من الراحة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى إلى مستوى جميع المحافظات داخل المستشفيات تزامنا مع تغيرات حالة الطقس، والتوجيهات على مديري الشؤون الصحية بتوفير كل الأدوية داخل المستشفيات خاصة أكياس الدم ومشتقاتها، وربط أقسام الطوارئ بالغرفة الرئيسية داخل وزارة الصحة للحل الفوري، إذا وجد داخل أي مستشفى مشكلة أو نقص للعلاجات.