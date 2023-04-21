نصائح «المصل واللقاح» لمرضى السكري بالعيد.. «متكتروش في الكعك»

أوضحت الدكتورة رحاب ميدان مدير مركز السكر والغدد الصماء بـ«المصل واللقاح»، نصائح مهمة لمرضى السكري، وذلك للتعامل بطريقة غذائية صحيحة في عيد الفطر المبارك، دون التعرض لأي أضرار صحية، مناشدة مرضى السكري بالرجوع للطبيب المختص لمعرفة جرعات الأدوية التي يتم تناولها.

الاكتفاء بكعكة واحدة فقط

وأشارت «ميدان» في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لـ«المصل واللقاح» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه على مريض السكري الالتزام بكميات الأكل عند تناول الكعك، خاصة المحشو بالعجوة الذي يحتوي على سعرات حرارية كثيرة، لافتة إلى أنه مسموح بكعكة واحدة فقط أو كعكتين في اليوم كله، والبعد عن تناول البسكويت والغريبة بكثرة.

الالتزام بجرعات العلاج

وشددت مدير مركز السكر والغدد الصماء بالمصل واللقاح، على ضرورة التركيز على كميات المياه التي تساعد على التخلص من الأملاح الزائدة بالجسم، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بجرعات العلاج، وتحليل السكر قبل تناول الحلويات والمياه الغازية وغيرها، والالتزام بعدد السعرات الحرارية.

ونصحت بضرورة تناول الخضروات والألياف، لأنها تعطي إحساسًا بالشبع لوقت طويل، بجانب ممارسة الرياضة ومتابعة الطبيب المختص.