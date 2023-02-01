«المصل واللقاح»: المتحور الجديد أقل خطورة.. وأمريكا أكثر الدول إصابة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا «xbb 1.5»، ينمو وينتشر بصورة سريعة، لكن تقل حدته وخطورته ومضاعفاته عن ما سبق، مضيفا أن أمريكا أكثر الدول التى سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات خلال فترة قصيرة.

أعراض المتحور الجديد

أضاف الدكتور أمجد، أن المتحور الجديد يصيب الجهاز التنفسي العلوي أكثر، والتي تبرز في الرشح والزكام واحتقان الحلق، وارتفاع حرارة بسيط، لكن المضاعفات الرئوية أقل.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة خلال مداخلة هاتفية «برنامج في النور»، الذي يعرض على قناة « سي تي في» القبطية، أنه قد يكون هناك حالات من هذا المتحور في مصر، لأن مصر ليست بمعزل عن العالم، لافتا إلى أنه حتى إذا وجد فإن مضاعفاته وخطورته أقل من المتحورات السابقة، موضحا أن الخوف الأكبر يكون على كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

ولفت «الحداد»، أن التخوف من أن يحدث ما يسمى بـ«الهروب المناعي»، أي تقل كفاءة اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد ولكن لن تنعدم، موضحا أن اللقاحات ما زالت مهمة للحماية من المضاعفات الخطيرة.

استيراد لقاحات معدلة

وأوضح أن مصر بالفعل بدأت في استيراد ما يعرف باللقاحات المعدلة، التي تعطي حماية من المتحورات الجديدة، متابعا أن هذا لا يقلل من فعالية اللقاحات القديمة.

وأشار إلى أنه ما زال يوجد ما يسمى بمنظومة اللقاحات، التي تعني الاستمرار في أخذ اللقاحات، وذلك حتى يستقر الوضع الوبائي العالمي، ويتحول الفيروس كفيروس الإنفلونزا، يهاجم بصورة موسمية لا غير.

واختتم الدكتور أمجد الحداد، بأن كورونا انتهى كوباء، لكنه لم ينتهى كفيروس، لذلك فإن منظومة اللقاحات ما زالت قائمة كل ستة أشهر، وكل ثلاثة أشهر لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.