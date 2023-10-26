أمين مركز آفاق للدراسات: مصر وحدها تملك مفاتيح حل القضية الفلسطينية

قال اللواء محمد الغباشي، الخبير العسكري والاستراتيجي وأمين مركز آفاق للدراسات، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تملك مفاتيح الحل في المنطقة للقضية الفلسطينية، فهي تحافظ على السلام مع إسرائيل بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، والشقيقة الكبرى للدول العربية.

وأضاف خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»، أن جيش مصر قوي محترم ورشيد يحمي ولا يعتدي حيث يحمي مصر وحدودها وأمنها القومي.

وأشار إلى أن المفاوض المصري لديه من الأوراق والإمكانيات التي تجعله يتحدث مع الجهتين بمنتهى القوة ويستمد قوته من قوة الدولة المصرية، والقوة التي تحدث بها الرئيس السيسي، ومن يتحدث معه يعلم أوراق الضغط والقوة التي يحوزها.

الجيش جاهز لحماية تراب مصر

وتابع: «اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة للجيش الميداني الثالث، وجهت رسالة بأن الجيش جاهز لحماية تراب مصر»، موجها رسالة: «اطمئنوا قواتنا المسلحة بخير، وهي قوية وصاحية وفايقة وعاملة حساب كل التطورات والأحداث».