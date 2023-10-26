وزير الخارجية الفلسطيني: حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى

قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إن حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، متابعا أن الهدنة الإنسانية وحدها غير مقبولة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن المستوطنين في الضفة يهاجمون القرى بحماية الاحتلال، متابعا: «نبحث مع قادة أوروبا وقف العدوان الإسرائيلي».

تقديم الحماية للفلسطينيين في القطاع

وأكد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى الحاجة لتقديم الحماية للفلسطينيين في القطاع.