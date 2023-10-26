مواعيد عروض الصوت والضوء في معابد الكرنك بالتوقيت الشتوي

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية «منطقة الكرنك»، جدول عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، اعتبارًا من الغد الجمعة 27 أكتوبر، بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

جدول الصوت والضوء في معابد الكرنك

وجاء جدول العروض والمواعيد، وفقًا للتوقيت الشتوي كالتالي:

السبت: إضافي ما قبل العرض باللغة العربية الساعة 6 مساءً، العرض الأول باللغة الإنجليزية الساعة 7 مساءً، العرض الثاني باللغة الألمانية 8 مساءً.

الأحد: العرض الأول باللغة الألمانية الساعة 7 مساءً، والعرض الثاني باللغة باللغة الإنجليزية الساعة 8 مساءً.

الاثنين: العرض الأول باللغة الإنجليزية الساعة 7 مساءً، العرض الثاني باللغة الألمانية الساعة 8 مساءً.

الثلاثاء: إضافي ما قبل العروض باللغة العربية الساعة 6 مساءً، العرض الأول باللغة الألمانية الساعة 7 مساءً، العرض الثاني باللغة الإنجليزية الساعة 8 مساءً.

الأربعاء: العرض الأول باللغة الإنجليزية الساعة 7 مساءً، والعرض الثاني باللغة الألمانية الساعة 8 مساءً.

الخميس: العرض الأول باللغة الإنجليزية الساعة 7 مساءً، والعرض الثاني باللغة العربية الساعة 8 مساءً.

الجمعة: العرض الأول باللغة الفرنسية الساعة 7 مساءً، والعرض الثاني باللغة الألمانية الساعة 8 مساءً.

أسعار التذاكر للمصريين والأجانب

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنّ أسعار تذاكر مشاهدة عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، كالتالي:

- سعر التذكرة للمشاهد المصري 100 جنيه، و55 جنيهًا للأطفال المصريين من عمر 6 إلى 12 عامًا.

- سعر التذكرة للمشاهد الأجنبي 620 جنيهًا، و340 للأطفال الأجانب من عمر 6 إلى 12 عامًا

الحد الأدنى للعروض

وأشارت الشركة إلى أنّ العرض الأول يُقام دون حد أدنى، أما العرض الثاني يُقام بحد أدنى 5 أفراد أجانب، أو ما يعادلهم، ويجري دخول العرب والمصريين في العروض المقامة باللغة الأجنبية بسعر التذكرة الأجنبية، مع تقديم سماعات ترجمة فورية لجميع اللغات المتوفرة بالعروض.