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«آثار الكرنك»: تنفيذ مستنسخ جديد لقائمة الملوك بأياد مصرية خالصة

كتب:

شريف سليمان
10:44 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
لائحة الكرنك

لائحة الكرنك

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إنّ لائحة الكرنك أو ما يعرف باسم غرفة الأجداد أو قائمة الملوك هي غرفة تحتوي على نقوش لـ61 ملكًا تبدأ من عصر اسم الملك سنفر مؤسس الأسرة الرابعة انتهاءً بالملك تحتمس الثالث.

وأضافت «الصغير»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن الملك تحتمس الثالث نظم هذه القائمة في عام 1445 قبل الميلاد، وكان هناك تماثيل كثيرة للملوك في أرجاء الكرنك، ولأول مرة يتم تجميعهم في مكان واحد، وهذه اللائحة تعتبر من أهم المصادر الخاصة بالتأريخ المصري.

وتابعت، أن لائحة متحف اللوفر في باريس هي النسخة الأصلية التي تم الحصول عليها من معبد الكرنك في عام 1843م، وجرى عرضها في أكثر من مكان حتى استقرت في متحف اللوفر في عام 1919، أما لائحة الملوك بالكرنك مستنسخة من النسخة الأصلية بنسبة 1 إلى 1.

وواصل: «في سبعينيات القرن الماضي، قام المركز المصري الفرنسي بالكرنك بعمل نسخة طبق الأصل من اللائحة الموجودة في متحف اللوفر، وكانت من الجبس، وبالتالي فقد تأثرت ومُحيت معالمها، وتم التواصل مع متحف اللوفر في فرنسا لعمل تصوير للنموذج الموجود لديها، وحصلت عليه شركة تابعة لوزارة الآثار وتم عمل مستنسخ بشكل أفضل من المستنسخ الذي كان موجودا من قبل وكل ذلك بأيدي مصرية خالصة».

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