«صحة الدقهلية» تغلق مركزا طبيا تديره «طالبة دبلوم» دون ترخيص

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تمكن إدارة العلاج الحر بالمديرية، من ضبط مركز طبي في تخصص الجلدية وزراعة الشعر بمدينة طلخا، تديره طالبة في معهد تمريض، وذلك من خلال لجنة مشكلة من الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور محمود الصاوي، من فريق العلاج الحر بالمديرية، ومسؤولي العلاج الحر بالإدارة الصحية في طلخا.

حملات تفتيشية في الدقهلية

وأشار «مكين» في تصريحات صحفية، إلى أنّ الحملات جاءت بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ومحافظة الدقهلية، باستمرار جهود إدارة العلاج الحر المكثفة، للتأكد من مؤهلات مقدمي الخدمة الصحية بالقطاع الخاص، والاشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الطبية الخاصة.

ضبط مركز طبي تديره طالبة

وأشار الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أنّ اللجنة تحركت على الفور، إثر معلومات وردت للإدارة، بوجود مركز غير مرخص لزراعة الشعر بمدينة طلخا، تديره ويمارس مهنة الطب به طالبة بمعهد تمريض وحاصلة على دبلوم فني.

وأضاف «فؤاد» أنه جرى ضبط المذكورة في أثناء إجرائها عملية زرع شعر لمريض داخل المركز، وجرى تحرير محضر لهات بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، وتسليمه إلى الجهات المختصة بقسم شرطة مدينة طلخا.

وأكد أنه جرى استصدار قرار الغلق الإداري للمركز المذكور، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.