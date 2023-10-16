غلق 192 منشأة صحية مخالفة في حملات لـ«العلاج الحر» بالمنوفية

كثفت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، جهودها في الحملات المكبرة على المنشآت الصحية الخاصة، بتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، وبرئاسة الدكتورة شيرين مسعد.

غلق المنشآت الصحية الخاصة المخالفة

وقالت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية، إن الحملات على المنشآت الصحية الخاصة على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة أسفرت عن غلق 192 منشأة صحية مخالفة خلال الفترة الماضية، وتحذير عدد كبير من المنشآت بالمخالفات التي تم رصدها لتلافيها، كما تم المرور على مراكز الرمد.

الالتزام بمكافحة العدوى في المنشآت الصحية

وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التشديد خلال الحملات على توجه المنشآت الخاصة نحو حوكمة البيانات، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة.

وأوضحت أنه تم التشديد على أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشددة على أن الحملات الصحية مستمرة على المنشآت الخاصة للتأكد من اتباعها كافة التعليمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى والمواطنين.